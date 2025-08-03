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Джек Родевальд поделился ожиданиями от игры за «Салават Юлаев»

Джек Родевальд поделился ожиданиями от игры за «Салават Юлаев»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд поделился первыми впечатлениями от перехода в уфимскую команду.

– Какие ожидания от нового сезона?
– Против «Салавата» всегда было сложно играть, а особенно здесь, в Уфе. Фанаты создают мощную атмосферу на арене. Будет круто оказаться с другой стороны, когда эта энергия будет помогать мне и мешать сопернику.

– Говорили ли вы с Виктором Козловым о вашей роли в команде?
– Да, перед подписанием контракта у меня был короткий разговор с главным тренером. В тот момент мы не обсуждали ничего особенного, но всё впереди.

– Что думаете об игровом стиле юлаевцев?
– Команда играет в быстрый и креативный хоккей, в составе много мастеровитых парней. Знаю, что тут делается упор на владение шайбой, что мне очень нравится. Надеюсь, смогу продемонстрировать свои лучшие качества и хорошо вольюсь в систему, — цитирует Родевальда пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне КХЛ канадский форвард сыграл 70 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил 17 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».

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