Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира выделил фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Трёхкратный чемпион мира выделил фаворитов предстоящего сезона КХЛ
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мыслями о фаворитах нового сезона КХЛ.

«Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем первенстве. Будут и те, кто составит ему конкуренцию. Этими клубами могут стать «Динамо», ЦСКА, в который ушёл бывший тренер «Локо» Игорь Валерьевич Никитин. Есть и другие команды, которые могут побороться за титул», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал «Локомотив». Ярославский клуб в финальной серии обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в клубной истории стал обладателем главного трофея КХЛ.

Материалы по теме
Терещенко: клубам КХЛ будет тяжело тягаться с «Локомотивом» под руководством Хартли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android