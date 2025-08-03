Трёхкратный чемпион мира выделил фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мыслями о фаворитах нового сезона КХЛ.

«Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем первенстве. Будут и те, кто составит ему конкуренцию. Этими клубами могут стать «Динамо», ЦСКА, в который ушёл бывший тренер «Локо» Игорь Валерьевич Никитин. Есть и другие команды, которые могут побороться за титул», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал «Локомотив». Ярославский клуб в финальной серии обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в клубной истории стал обладателем главного трофея КХЛ.