Генеральный директор «Авангарда» поздравил главного тренера Ги Буше с днём рождения

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что главный тренер Ги Буше в свой день рождения находится на работе и усердно готовится к предстоящему сезону. Свои слова Чистяков подкрепил совместной фотографией с Буше. Сегодня, 3 августа, канадскому тренеру исполнилось 54 года.

«Это ночь с 1 на 2 августа, а с утра субботы мы оба уже на Арене в Омске. Наш главный тренер начал трудиться над сезоном-2025/2026 гораздо раньше, пришло время теорию конвертировать в практику.

Сегодня тренерский штаб здесь чуть ли не с рассвета. Разумеется, Ги проводит свой день рождения на работе (Happy birthday, Coach!). У нас процесс как будто и не прекращался — реалии спортивного клуба. Сезон близко», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.