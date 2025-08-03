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Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк рассказал о важности дисциплины в команде

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк рассказал о важности дисциплины в команде
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Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк рассказал о важности дисциплины в команде и завил, что будет пропагандировать быстрый и агрессивный хоккей.

– Уже начался второй этап, приехали все лидеры команды или кого-то нет? В прошлом году были определённые сложности с приездом игроков, в этом году всё штатно?
– Я сказал начальнику команды, попросил разослать уведомления, чтобы игроки все свои дела решили в срок и чтобы вся команда приехала вовремя. Да, несколько ребят хотели отпроситься, но мы поговорили и, в общем-то, решили, что начнём мы с дисциплины. Самое главное – дисциплина, уважение друг к другу, уважение к старту нашего сезона. Все личные дела должны быть решены до 1 августа.

Видится хоккей агрессивный, быстрый и организованный. И всё, конечно, должно стоять на дисциплине. Дисциплина, дисциплина и ещё раз дисциплина, уважение друг к другу, партнёру. Это составляющие хорошего хоккея, — цитирует Гальченюка Sports.ru.

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