Тренер Гальченюк рассказал, почему «Амур» будет опираться на модель игры клубов НХЛ

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк заявил, что будет ставить команде атакующий и агрессивный стиль игры, и привёл в пример систему «Флориды Пантерз», которая дважды выиграла Кубок Стэнли за последние два сезона. Предстоящий сезон станет дебютным для Гальченюка в роли главного тренера клуба КХЛ.

– Агрессивный, интенсивный хоккей. Наверное, вы весь сезон смотрели НХЛ, часовой пояс позволяет?

– Конечно, смотрел НХЛ. Ведь надо брать ориентир всегда, но всё относительно, на мой взгляд. В НХЛ сейчас, опять же, пропагандируется агрессивный хоккей, но системный. Сборная Канады победила на турнире четырёх наций сборную Америки за счёт организованности.

У меня есть несколько клипов, я покажу ребятам, что значит организованность в моём понимании. Мастера и там, и там. Сумасшедшая скорость и там, и там. Вроде бы у американцев моменты были, но канадцы были системно лучше, поэтому они победили. Двое пошли на одного, получили гол.

Так же можно сказать и о Кубке Стэнли. «Флорида» была более мобильной и энергичной, у них было больше людей, кто «везёт», а не тех, кого «везут». Во Флориде было больше куражных, энергетических хоккеистов. При подборе игроков я тоже это использовал, чтобы были натурально энергичные, заряженные позитивом игроки, которые ради команды готовы жертвовать всем, — цитирует Гальченюка Sports.ru.