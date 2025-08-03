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Московское «Динамо» опубликовало состав на предсезонные сборы в Минск

Московское «Динамо» опубликовало состав на предсезонные сборы в Минск
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Московское «Динамо» отправилось на предсезонные сборы в Минск. Для подготовки к новому сезону тренерский штаб взял в столицу Беларуси трёх вратарей, 11 защитников и 18 нападающих.

Отмечается, что канадский форвард Макс Комтуа присоединится к команде чуть позже по ходу сборов. Ранее он подписал новый однолетний контракт с бело-голубыми. Также на сборы в Минск отправились нападающие Никита Гусев и Антон Слепышев, подписавшие пробные контракты с «Динамо».

Фото: ХК «Динамо» Москва

Ранее московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским. Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков высказался о предсезонном сборе бело-голубых и признался, что на нём определится его будущее в команде.

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