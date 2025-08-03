Овечкин ответил на вопрос, думал ли он об участии в Олимпиаде 2030 года

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, думал ли он об участии в Олимпиаде 2030 года. Сборная России пропустит Олимпийские игры — 2026 из-за отстранения.

«Думал ли об участии на Олимпиаде 2030 года? В сентябре мне 40 лет. Всё поэтапно. Я живу сегодняшним днём. Самое главное, чтобы все родственники и близкие были счастливы и здоровы», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.