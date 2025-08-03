Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин: мы счастливые люди и должны помогать тем, у кого этого нет

Овечкин: мы счастливые люди и должны помогать тем, у кого этого нет
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на презентации проекта «Корпорация Добра» программы ДоброFON, рассказал о причине участия в организации благотворительных мероприятий.

«История, мимо которой не смог пройти? Если есть возможность, надо помогать. Мы счастливые люди и должны помогать тем, у кого этого нет. Все видели благотворительные матчи, у которых есть успех и деньги. Ты не можешь быть единоличником. Надо помогать, развивать и делать то, что мы вместе делаем. Бог всё видит.

Каждая съёмка — это огромный труд. Мы спортсмены, а не актёры. Бывает тяжело. На льду я всё сделаю спокойно», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В июле 2025 года сборная российских игроков НХЛ во главе с Александром Овечкиным одержала победу над командой хоккеистов КХЛ (15:3) в благотворительном Матче года. Собранные благодаря этой игре 30 млн рублей пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.

Материалы по теме
Фото
Овечкин принял участие в открытии хоккейной коробки, на которой начинал заниматься спортом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android