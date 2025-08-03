Овечкин: осознание рекорда придёт, когда закончишь карьеру — у меня она продолжается

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на презентации проекта «Корпорация Добра» благотворительной программы ДоброFON рассказал, пришло ли к нему осознание того, что он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Осознание рекорда придёт тогда, когда закончишь карьеру. Она же у меня продолжается. Но я вижу ажиотаж вокруг себя. Понимаю, что это реально круто. Люди смотрели, болели, переживали. Каждый, кто ко мне подходит, реально знает, что это произошло. Понимаю, что благодаря семье, отцу, маме, жене, друзьям, команде я это сделал.

Осозна́ю, что у меня прекрасная карьера, когда пройдёт этот драйв. А сейчас я просто вижу, что происходит хайп. Были ли слёзы радости? Поплачу уже после», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.