Гол Барбашёва в ворота «Колорадо» вошёл в топ-30 лучших заброшенных шайб сезона-2024/2025

Гол российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в ворота «Колорадо Эвеланш» занял 26-е место в списке 50 лучших заброшенных шайб прошедшего сезона в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео заброшенной шайбы российского форварда в ворота финского голкипера Юстуса Аннунена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта игра состоялась 10 октября 2024 года на площадке «Вегаса». Это была вторая шайба Барбашёва в матче, она Шайба была заброшена при счёте 6:4 в пользу его команды. Также на счету Ивана в этой встрече две результативные передачи. Победу в матче одержал «Вегас» — 8:4.

Всего на счету 29-летнего Барбашёва 23 гола в 70 встречах регулярного сезона-2024/2025. Также в его активе 28 результативных передач.