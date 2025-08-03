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Александр Овечкин сделал совместный снимок с Камилой Валиевой и Евгенией Медведевой

Александр Овечкин сделал совместный снимок с Камилой Валиевой и Евгенией Медведевой
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился совместной фотографией с фигуристками Камилой Валиевой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Фото: Телеграм-канал Овечкина

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Камила лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. Вернуться на соревнования она сможет только 25 декабря 2025 года.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

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