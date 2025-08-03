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Видео: в Ярославле проходит чемпионский парад «Локомотива»

Видео: в Ярославле проходит чемпионский парад «Локомотива»
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Сегодня, 3 августа, в Ярославле проходит чемпионский парад «Локомотива». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проезда чемпионского автобуса мимо Музея-заповедника.

Ранее стало известно, что ярославский клуб не стал приглашать на парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным. Также ярославский клуб не сделал чемпионские перстни для бывшего тренерского штаба.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ ярославцы в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор» (4-1). В июне тренерский штаб ярославцев в составе Игоря Никитина, Дмитрия Юшкевича, Рашита Давыдова, Антона Курьянова и Дмитрия Пирожкова подписал контракты с ЦСКА.

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