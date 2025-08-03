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Брэда Маршана посадили на трофей на вечеринке в честь победы в Кубке Стэнли

Брэда Маршана посадили на трофей на вечеринке в честь победы в Кубке Стэнли
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Форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан устроил вечеринку в честь завоевания Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Гости мероприятия посадили канадского нападающего на Кубок Стэнли.

На вечеринке присутствовали знаменитые канадские нападающие Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

37-летний Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у Маршана 20 (10+10) результативных действий и победа в турнире. Брэд также выиграл Кубок Стэнли с «Бостоном» в 2011 году.

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