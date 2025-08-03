Видео: Радулов и другие игроки с Кубком Гагарина на чемпионском параде «Локомотива»

Сегодня, 3 августа, в Ярославле проходит чемпионский парад «Локомотива». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором нападающий Александр Радулов и другие игроки ярославского клуба поднимают трофей во время проезда чемпионского автобуса по городу.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

Ранее стало известно, что ярославский клуб не стал приглашать на парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным. Также ярославский клуб не сделал чемпионские перстни для бывшего тренерского штаба.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ ярославцы в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор» (4-1).