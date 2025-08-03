Брэд Маршан подарил Кросби и Маккиннону кепки со своими инициалами

Форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан подарил кепки со своими инициалами партнёрам по сборной Канады Сидни Кросби и Натану Маккиннону. Хоккеисты были приглашены на мероприятие в честь завоевания «пантерами» Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

Маршан привёз Кубок Стэнли в родной город Галифакс, где и устроил вечеринку, на которую позвал форвардов «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш».

Фото: Из личного архива Натана Маккиннона

В феврале этого года Маршан, Кросби и Маккиннон в составе сборной Канады выиграли Турнир четырёх наций, в котором также участвовали сборные США, Финляндии и Швеции, состоящие из игроков НХЛ.

37-летний Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у Маршана 20 (10+10) результативных действий и победа в турнире.