Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук пропустит начало нового сезона — инсайдер НХЛ

Спортивный журналист Эллиот Фридман сообщил, что двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук пропустит старт нового сезона в НХЛ из-за старой травмы.

«Ткачук не будет начинать сезон в составе «Пантерз». Неизвестно, как долго он будет восстанавливаться, но, скорее всего, подойдёт в хорошей форме к Олимпийским играм в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года. Ткачук играл с разрывом приводящей мышцы, спортивной грыжей и другими травмами на протяжении всего плей-офф.

Если посмотреть на ситуацию с потолком зарплат во «Флориде», то он превышен всего на $ 4 млн, что указывает на то, что Ткачук начнёт сезон в списке травмированных игроков. Было много слухов об Эване Родригесе и о том, можно ли его обменять, чтобы освободить место в потолке зарплат, но он ценный игрок с хорошим контрактом, и «Пантеры» не хотят его менять.

Травма Ткачука, полученная в начале сезона, даёт «Пантерам» немного времени, чтобы продумать план игры с учётом потолка зарплат, но как только он будет готов вернуться, им придётся принять непростое решение», — сказал Фридман в своём подкасте.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.