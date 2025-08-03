«Многие забыли о нём». The Hockey News — о перспективах Игоря Чернышова в «Сан-Хосе»

Спортивный журналист Тони Феррари высказался о перспективах 19-летнего российского нападающего Игоря Чернышова в «Сан-Хосе Шаркс».

«Игорь Чернышов получил травму в начале прошлого сезона, и многие забыли о нём, тем более что он был в центре внимания, когда стало известно, что он переходит в «Сагино Спирит» из ОХЛ. Когда он вернулся в состав, Чернышов стал настоящим монстром для «Спирит», набрав 55 очков в 23 играх. Большую часть сезона он играл вместе с Мисой, и этот дуэт был грозой соперников.

Чернышов — опытный нападающий, который играет в профессиональном стиле, усердно работает и выигрывает небольшие сражения на льду. Он мог бы улучшить свою игру в паре с Мисой, когда они оба попадут в НХЛ. А пока Чернышову в этом сезоне нужно будет прочно закрепиться в АХЛ», — приводит слова Феррари The Hockey News.

Чернышов — воспитанник школы московского «Динамо». Он является самым молодым игроком бело-голубых в КХЛ, а также автором самого молодого гола команды в лиге. В 2024 году вместе с московским «Динамо» форвард стал обладателем Кубка Континента. В 2024 году был выбран «Сан-Хосе» во втором раунде драфта под общим 33-м номером.