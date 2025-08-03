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Женщина набросилась на судей во время матча на юношеском турнире в Чехии

Женщина набросилась на судей во время матча на юношеском турнире в Чехии
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На международном юношеском турнире Summer Lions в Праге (Чехия) женщина выбежала на ледовую площадку и устроила скандал с судьями. Предположительно, это была мать хоккеиста проигрывающей команды.

Одна из команд вела со счетом 9:0. В этот момент судьи удалили несколько игроков, после чего женщина выскоочила на лёд и начала кричать на арбитров. Судьи и организаторы турнира предприняли меры для её вывода за пределы игровой зоны. Разъярённая женщина не успокаивалась, собирала снег со льда и бросала его в судей. Инцидент занял несколько минут.

Соревнования проводились среди игроков 2010 года рождения и моложе.

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