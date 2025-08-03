Александр Овечкин одной фразой описал совместное фото с Валиевой и Медведевой

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после совместного фото с фигуристками Камилой Валиевой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Неожиданная, приятная встреча!» – приводит слова Овечкина телеграм-канал его медиа-команды.

Ранее Евгения Медведева заявила, что хотела бы взять интервью у Овечкина на собственном YouTube-шоу «БеС Комментариев».

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.