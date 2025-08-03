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The Hockey News назвал клуб НХЛ, которому стоило бы обратить внимание на Чинахова

The Hockey News назвал клуб НХЛ, которому стоило бы обратить внимание на Чинахова
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Спортивный журналист Майкл де Роса назвал «Сент-Луис Блюз» подходящим клубом для перехода российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова.

«Можно с уверенностью сказать, что «Сент-Луису» не помешал бы ещё один опытный нападающий в средней линии, особенно после того, как в начале межсезонья они обменяли Зака Болдука в «Монреаль Канадиенс». В связи с этим «Блюз» могли бы обратить внимание на нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова. Учитывая, что ему 24 года и он уже показал неплохие результаты в начале своей карьеры, он может стать интересным молодым игроком для «Блюз» в качестве третьего нападающего и игрока в большинстве.

В целом, принимая во внимание, что «синим» нужно больше результативных игроков, Чинахов мог бы стать хорошим дополнением к их команде. Будет интересно посмотреть, решатся ли они на его приобретение, но на бумаге всё выглядит неплохо», — приводит слова де Росы The Hockey News.

Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он получил несколько травм, из-за которых провёл всего 30 матчей, где записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.

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