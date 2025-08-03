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Гол Маршана в финале Кубка Стэнли замкнул топ-25 лучших заброшенных шайб сезона-2024/2025

Гол Маршана в финале Кубка Стэнли замкнул топ-25 лучших заброшенных шайб сезона-2024/2025
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Гол канадского нападающего «Флориды Пантерз» Брэда Маршана в пятом матче с «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли занял 25-е место в списке 50 лучших заброшенных шайб прошедшего сезона в НХЛ.

Игра проходила 15 июня на площадке «Эдмонтона». Маршан отличился при счёте 2:0 в пользу его команды. Ранее он же открыл счёт в матче. Встреча закончилась победой «Флориды» — 5:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

37-летний Маршан присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у канадского форварда 20 (10+10) результативных действий и титул обладателя Кубка Стэнли.

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