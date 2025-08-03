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39-летний голкипер Антон Худобин завершил спортивную карьеру — Sports Illustrated

39-летний голкипер Антон Худобин завершил спортивную карьеру — Sports Illustrated
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По информации Sports Illustrated, 39-летний российский вратарь Антон Худобин завершил спортивную карьеру.

Худобин дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. В 2004 году был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 206-м номером. В НХЛ, кроме «Миннесоты», выступал за «Бостон Юрюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс».

В своём последнем сезоне в КХЛ-2023/2024 Худобин выступал за «Сибирь», а в ВХЛ играл за «Сокол». В марте 2024 года вратарь расторг контракт с «Сибирью», проведя за неё пять матчей.

В составе сборной России в 2014 году стал чемпионом мира (на турнире не сыграл ни одного матча) и серебряным призёром ЧМ-2015.

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