«Авангард» заключил контракт с 24-летним российским форвардом

«Авангард» подписал двусторонний контракт на один год с 24-летним нападающим Денисом Почиваловым.

«Рады представить нашим болельщикам Дениса Почивалова — универсального форварда, который может действовать и в центре, и на краю атаки. Он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы помочь команде. У Дениса двусторонний контракт с ВХЛ, и он получит шанс закрепиться и помочь нашей первой команде, а также принести пользу клубу в ВХЛ. Уверены, что его универсальность и настрой станут серьёзным усилением для нас», — приводит слова ассистента генерального менеджера «Авангарда» Михаила Бирюкова пресс-служба ХК «Омские крылья».

Прошлый сезон Почивалов начинал в системе «Торпедо», после чего перешёл в «Трактор». В общей сложности провёл 41 матч в КХЛ (с учётом Кубка Гагарина) и набрал 10 (6+4) очков.