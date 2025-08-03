Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» заключил контракт с 24-летним российским форвардом

«Авангард» заключил контракт с 24-летним российским форвардом
Аудио-версия:
Комментарии

«Авангард» подписал двусторонний контракт на один год с 24-летним нападающим Денисом Почиваловым.

«Рады представить нашим болельщикам Дениса Почивалова — универсального форварда, который может действовать и в центре, и на краю атаки. Он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы помочь команде. У Дениса двусторонний контракт с ВХЛ, и он получит шанс закрепиться и помочь нашей первой команде, а также принести пользу клубу в ВХЛ. Уверены, что его универсальность и настрой станут серьёзным усилением для нас», — приводит слова ассистента генерального менеджера «Авангарда» Михаила Бирюкова пресс-служба ХК «Омские крылья».

Прошлый сезон Почивалов начинал в системе «Торпедо», после чего перешёл в «Трактор». В общей сложности провёл 41 матч в КХЛ (с учётом Кубка Гагарина) и набрал 10 (6+4) очков.

Материалы по теме
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Эксклюзив
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android