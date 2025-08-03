«Локомотив» провёл чемпионский парад в Ярославле. Фото

Сегодня, 3 августа, в Ярославле прошёл чемпионский парад «Локомотива». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотоподборкой торжественного мероприятия ярославского клуба.

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Автобус с командой, выигравшей Кубок Гагарина, стартовал от «Арены-2000» и проследовал по улицам Ярославля до центральной площади города, где расположилась фан-зона со сценой. Там хоккеистов приветствовала толпа болельщиков, а губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил им областные награды. В конце дня был запланирован торжественный вечер на «Арене-2000».

По итогам прошлого сезона «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ ярославцы в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор» (4-1).