Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» провёл чемпионский парад в Ярославле. Фото

«Локомотив» провёл чемпионский парад в Ярославле. Фото
Комментарии

Сегодня, 3 августа, в Ярославле прошёл чемпионский парад «Локомотива». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотоподборкой торжественного мероприятия ярославского клуба.

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба «Локомотива»

Автобус с командой, выигравшей Кубок Гагарина, стартовал от «Арены-2000» и проследовал по улицам Ярославля до центральной площади города, где расположилась фан-зона со сценой. Там хоккеистов приветствовала толпа болельщиков, а губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил им областные награды. В конце дня был запланирован торжественный вечер на «Арене-2000».

По итогам прошлого сезона «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ ярославцы в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор» (4-1).

Материалы по теме
Видео: Радулов и другие игроки с Кубком Гагарина на чемпионском параде «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android