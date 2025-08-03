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Егор Сурин показал чемпионский перстень, полученный на параде в Ярославле

Егор Сурин показал чемпионский перстень, полученный на параде в Ярославле
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Сегодня, 3 августа, в Ярославле игрокам «Локомотива» вручили чемпионские перстни. 19-летний нападающий Егор Сурин показал свой перстень, который ему вручили на чемпионском параде.

Фото: Из личного архива Егора Сурина

Ранее Сурин привозил Кубок Гагарина в родной Воронеж. Он побывал с трофеем в управлении Юго-Восточной железной дороги, в Благовещенском соборе и посетил дворец спорта, где встретил своих первых тренеров и болельщиков «Бурана».

По итогам прошлого сезона «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ ярославцы в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор» (4-1). На счету Сурина пять заброшенных шайб и две голевые передачи в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025

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