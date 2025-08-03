Канадский журналист — о Сорокине: именно такого вратаря «Эдмонтону» не хватает для Кубка!

Спортивный журналист Марк Спектор рассказал, что для завоевания Кубка Стэнли клубу «Эдмонтон Ойлерз» не хватает такого вратаря, как россиянин Илья Сорокин.

«Найдите способ получить Илью Сорокина — вот это будет серьёзным разговором. Именно такого вратаря не хватает для Кубка! Приведите вратаря, о котором в хоккейном мире все скажут: «Этот парень лучше Скиннера и у него впереди ещё много лет на высоком уровне». А менять Стюарта на кого-то, кто может оказаться не лучше, — не решение», — сказал Спектор в эфире The Jason Gregor Show.

Напомним, в 2023 году Сорокин подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $ 66 млн. В минувшем сезоне 29-летний голкипер провёл 61 матч, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надежности 2,71. Он выступает за «островитян» с 2020 года.