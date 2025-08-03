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Канадский журналист — о Сорокине: именно такого вратаря «Эдмонтону» не хватает для Кубка!

Канадский журналист — о Сорокине: именно такого вратаря «Эдмонтону» не хватает для Кубка!
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Спортивный журналист Марк Спектор рассказал, что для завоевания Кубка Стэнли клубу «Эдмонтон Ойлерз» не хватает такого вратаря, как россиянин Илья Сорокин.

«Найдите способ получить Илью Сорокина — вот это будет серьёзным разговором. Именно такого вратаря не хватает для Кубка! Приведите вратаря, о котором в хоккейном мире все скажут: «Этот парень лучше Скиннера и у него впереди ещё много лет на высоком уровне». А менять Стюарта на кого-то, кто может оказаться не лучше, — не решение», — сказал Спектор в эфире The Jason Gregor Show.

Напомним, в 2023 году Сорокин подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $ 66 млн. В минувшем сезоне 29-летний голкипер провёл 61 матч, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надежности 2,71. Он выступает за «островитян» с 2020 года.

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