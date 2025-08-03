«Кирилл стоит этих денег». THN — о возможном переходе Капризова в «Лос-Анджелес»

Портал The Hockey News опубликовал статью о возможном новом клубе российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в случае непродления контракта с «Миннесотой Уайлд».

«По той работе, что провело руководство «Лос-Анджелес Кингз» на летнем рынке, есть несколько вопросов. Однако есть один игрок, за ситуацией вокруг которого будут следить болельщики многих команд лиги – речь о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове. Нет сомнений, что по общему набору качеств Капризов является одним из сильнейших игроков НХЛ, однако его трейд обойдётся очень дорого, если «Уайлд» будут готовы к обмену. В теории это выглядит возможным, но есть несколько нюансов, которые нельзя не учитывать.

Во-первых, перед тем как расстаться с колоссальными активами, которые нужно будет отдать «Миннесоте», «Кингз» захотят сразу договориться о подписании нового контракта. Сторона Капризова попросит восьмилетнее соглашение со средней зарплатой в размере $ 15 млн в год: Кирилл стоит этих денег, да и у «Лос-Анджелеса» будет возможность их заплатить.

Во-вторых, «Кингз» придётся включить очень значимые активы в своё предложение об обмене звезды «Уайлд». Честно говоря, это вполне может стоить Куинтона Байфилда, Брендта Кларка и двух пиков в первом раунде драфта в ближайшие два года.

В-третьих, самому Капризову нужно будет согласиться на переход, поскольку в его контракте предусмотрена опция полного запрета на обмен. Вероятно, россиянин был бы не против оказаться в претендующем на Кубок Стэнли «Лос-Анджелесе», но его нужно будет убедить», — написано в статье The Hockey News.

Действующее соглашение 28-летнего Капризова с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.