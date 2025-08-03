«Он — опора «Айлендерс». Eyes On Isles опроверг слухи об обмене Ильи Сорокина в «Эдмонтон»

Издание Eyes On Isles опубликовало статью о призыве канадского обозревателя Sportsnet Марка Спектора обменять российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина в «Эдмонтон Ойлерз».

«Звучит заманчиво — если вы живёте в Альберте. А если на Лонг-Айленде? Там это выглядит смехотворно (по крайней мере, прямо сейчас).

Сорокин только что добился статистики побед и поражений 30-24-6 в 61 проведённом матче регулярного чемпионата с коэффициентом надёжности 2,71, а также 91,7% отражённых бросков и четырьмя «сухарями». Несмотря на нестабильную игру команды в целом, он оставался одним из самых надёжных голкиперов в лиге. Илья не просто лучший игрок «Айлендерс» — он их опора.

Идея о том, что «островитяне» отдадут своего основного стража ворот — игрока в расцвете сил и с долгосрочным соглашением, — полностью расходится с текущим курсом клуба. Ньюйоркцы не начинают перестройку, они просто перезапускаются: клуб усилился Джонатаном Друэном, переподписал значимых ограниченно свободных агентов и предоставил Патрику Руа нападение с большой глубиной, чтобы тот внедрил свою систему. Обмен Сорокина всё разрушил бы.

Даже если бы «Эдмонтон» предложил огромный пакет — Скиннера, выбор в первом раунде и топ-проспекта, — это не имело бы для «Айлендерс» смысла. Не расстаются с игроками, которые в каждом матче дают шанс на победу. Так что пока «Ойлерз» ищут ответы, фанаты «островитян» могут быть спокойны: Илья остаётся с ними. Он — их. И никто не горит желанием решать чужие проблемы», — написано в статье Eyes On Isles.

Напомним, в 2023 году Сорокин подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $ 66 млн. Он выступает за «островитян» с 2020 года.