«Идеальный вариант для смелого генменеджера». Bleacher Report — о Евгении Кузнецове в НХЛ

Издание Bleacher Report опубликовало статью о перспективах российского нападающего Евгения Кузнецова подписать контракт с клубом НХЛ.

«Перед нами — идеальный вариант для смелого генерального менеджера.

Евгению Кузнецову всего 33 года, он явно ещё не списан со счетов, а за его плечами — восемь сезонов в НХЛ с трёхзначным числом голов. В регулярном чемпионате — 2017/2018 россиянин забросил 27 шайб за «Вашингтон», а затем добавил ещё 12 в плей-офф, приведя команду к Кубку Стэнли.

Однако в последние годы его путь был не таким гладким. В 2024 году он прошёл программу помощи игрокам НХЛ, после чего его контракт с «Каролиной» был расторгнут, и Кузнецов провёл кампанию в КХЛ.

По слухам, Евгений заинтересован в возвращении в Северную Америку. Его 173 взятия ворот в НХЛ — серьёзный аргумент в пользу того, что он ещё способен зажечь, особенно в роли игрока второго или третьего звена, если найдётся клуб, готовый предложить договор с минимальными рисками и бонусной структурой», — сообщается в статье Bleacher Report.

Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 575 (173+402) очков.