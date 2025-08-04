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Губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с чемпионством

Губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с чемпионством
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил «Локомотив» с чемпионством на параде по случаю победы клуба в Кубке Гагарина.

«С победой, дорогие друзья! Мы сегодня чествуем нашу команду «Локомотив», руководство клуба. Если в других регионах, которые были обладателями Кубка Гагарина, это была просто большая спортивная победа, то для Ярославской области это, конечно, ещё и история, история команды. Это память о ребятах «Локомотива» 2011 года. И эта победа поэтому имеет для нас особое значение», – цитирует Евраева ТАСС.

В сентябре 2011 года самолёт, на борту которого находился хоккейный клуб «Локомотив», потерпел крушение при взлёте. В катастрофе погибли 44 человека.

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