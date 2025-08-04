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Бывший форвард «Вашингтона» Якуб Врана вернётся в шведский «Линчёпинг» — Expressen

Бывший форвард «Вашингтона» Якуб Врана вернётся в шведский «Линчёпинг» — Expressen
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Экс-форвард «Вашингтона» Якуб Врана вернётся в шведский «Линчёпинг». 29-летний игрок вскоре подпишет контракт с клубом, сообщает Expressen.

В прошлом сезоне Врана подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», но в ходе сезона был выставлен на драфт отказов, откуда его забрали «Предаторз».

В системе «Линчёпинга» чех выступал с 16 до 19 лет, а потом уехал в Северную Америку. В НХЛ Врана выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нэшвилл Предаторз». В общей сложности на его счету 406 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 223 (119+104) очка. В плей-офф – 38 игр и 8 (3+5) очков.

В 2018 году Якуб стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

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