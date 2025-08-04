Генеральный менеджер сборной США Билл Герин заявил о желании сборной США выиграть Олимпиаду-2026. Ранее американская сборная огласила имена шести первых игроков, которые примут участие в предстоящих Олимпийских играх.

«Мы должны победить. Выиграть турнир среди лучших ещё раз и прервать паузу, которая продолжается с 1996 года. Нам просто нужно найти способ сделать это. У меня богатый опыт выступлений за сборную, который может нам помочь. Нужно, чтобы все игроки выложились по максимуму и показали командную игру. Мы довольны тем, как ребята выступили на Турнире четырёх наций. Состав на Олимпиаду будет похожим, но нужно учитывать различные травмы. Возможно, не все будут готовы к турниру. Однако нам есть из кого выбирать», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.