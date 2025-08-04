Капитан «Локомотива» поблагодарил бывший тренерский штаб на чемпионском параде в Ярославле

Капитан «Локомотива» Александр Елесин поблагодарил бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным на чемпионском параде в честь завоевания Кубка Гагарина. Тренерский штаб в межсезонье перешёл в ЦСКА и не был приглашён на парад.

«От лица команды хотел бы поблагодарить спонсоров, руководство, тренерский штаб, персонал и всех сотрудников. Каждый работал не покладая рук для достижения результата.

Отдельная благодарность в адрес этих бойцов – каждый человек за моей спиной отдал всё своё сердце и всё, что у него было, чтобы сегодня мы праздновали. Но это всё не имело бы значения, если бы у нас не было таких классных фанатов, как вы. Это всё для вас, вы – наш верный помощник и большая часть этого успеха. Мы сделали это вместе. Сделали это для тех, кто был до нас, – и для тех, кто придёт после. «Локомотив» навсегда!» – цитируют Елесина «Вести Ярославль».