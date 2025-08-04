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Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял первую строчку в рейтинге игроков Национальной хоккейной лиги по заработанным деньгам за карьеру, сообщает Sportrac.

Россиянин за карьеру заработал $ 161,72 млн. Второе место по этому показателю занял канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ($ 155,89 млн), третье — российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ($ 146,87 млн).

Фото: Sportrac

Ожидается, что до конца контракта Овечкина с «Вашингтоном» в сезоне-2025/2026 сумма заработанных нападающим денег вырастет до $ 171,22 млн.

Ранее сообщалось, что 26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич по новому трёхлетнему контракту с калифорнийской командой заработает $ 165 млн, что больше, чем у Овечкина за всю текущую карьеру.

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