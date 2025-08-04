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Кожевников назвал клуб КХЛ, который провёл наилучшую селекцию в межсезонье

Кожевников назвал клуб КХЛ, который провёл наилучшую селекцию в межсезонье
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что магнитогорский «Металлург» провёл лучшую селекцию в это межсезонье и значительно усилил свой состав.

– В «Металлурге» закупились форвардами-«живчиками» – Толчинский, Ткачёв, Исхаков. Считаю, что провели лучшую селекцию лета, сделали ставку именно на российских мастеров в расцвете сил. В общем, не стали пить всю эту «херши-колу», которую употребляют конкуренты по конференции и травят себя. Честно скажу, моё спартаковское сердце радует яркая атака «Магнитки». Почти все там умненькие, быстренькие, с желанием дать пас и что-то красиво нарисовать. Это именно наш, спартаковский стиль.

– Критики говорят, что «Магнитке» не хватает мускулов и габаритов. Это так?
– Знаете, хоккей в последние годы очень сильно поменялся. «Шкафы» теперь не в цене, в первую очередь нужно очень быстро бегать, челночить – в этом теперь главный атлетизм. Так что габариты – скорее плюс Магнитогорска. Считаю, что в нынешней расстановке «Металлург» – один из явных фаворитов Востока. Может быть, наряду с «Трактором», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

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