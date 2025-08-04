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Илья Ковальчук высказался о возвращении Боба Хартли в КХЛ

Илья Ковальчук высказался о возвращении Боба Хартли в КХЛ
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук высказался о назначении Боба Хартли главным тренером «Локомотива». Форвард работал с канадским специалистом в «Атланте Трэшерз» и «Авангарде», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

«Честно, не знал о его намерении поехать в «Локомотив». Круто, что такой классный специалист снова у нас в лиге. Это будет огромный плюс для молодых ребят, которые сейчас играют в Ярославле.

Мы все видим, где бы Боб ни работал, он из среднего класса игроков делает новых звёзд, которые в дальнейшем переезжают в НХЛ. Будем следить за Ярославлем, как Хартли сработается с Радуловым. Думаю, они уже разговаривали, поэтому будет интересный тандем», – цитирует Ковальчука Legalbet.

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