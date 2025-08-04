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«Барыс» объявил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

«Барыс» объявил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ
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Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера основной команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».

Тренерский штаб «Барыса» на сезон 2025–2026
Главный тренер – Михаил Кравец.
Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов.
Тренер нападающих – Александр Савченков.
Тренер защитников – Евгений Королёв.
Тренер по ОФП – Денис Малинин.
Видеотренер – Сергей Тамбулов.

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