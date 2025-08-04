«Барыс» объявил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера основной команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».

Тренерский штаб «Барыса» на сезон 2025–2026

Главный тренер – Михаил Кравец.

Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов.

Тренер нападающих – Александр Савченков.

Тренер защитников – Евгений Королёв.

Тренер по ОФП – Денис Малинин.

Видеотренер – Сергей Тамбулов.