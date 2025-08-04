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Бывший тафгай НХЛ рассказал, почему «Монреаль» пытается обменять форварда Патрика Лайне

Бывший тафгай НХЛ рассказал, почему «Монреаль» пытается обменять форварда Патрика Лайне
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Бывший тафгай клубов НХЛ Жорж Ларак заявил, что «Монреаль Канадиенс» пытается избавиться от нападающего Патрика Лайне. Следующий сезон станет для 27-летнего финского форварда последним по контракту с кэпхитом $ 8,7 млн.

«Слышал, что «Канадиенс» попытаются избавиться от Лайне, но это непросто. Большие деньги. Если оставлять Лайне, то надо ставить его на большинство, потому что если он там не играет, то какая от него вообще польза? Вот почему всё сложно. При этом в прошлом плей-офф Демидов играл в большинстве лучше, чем Лайне», – цитирует Ларака Sportskeeda.

В своем первом сезоне за канадский клуб Лайне набрал 33 (20+13) очка в 52 играх регулярного чемпионата при полезности «-14». Финский форвард получил травму во время предсезонных матчей и пропустил часть регулярки.

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