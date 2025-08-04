«Не перестаю удивляться, где логика?» Бывший тренер КХЛ раскритиковал селекцию СКА

Бывший главный тренер клубов КХЛ Анатолий Емелин скептически высказался относительно селекции СКА. В межсезонье петербургский клуб сменил главного тренера и расстался с несколькими лидерами.

«Глядя на новости из СКА, не перестаю удивляться. Клуб расстаётся с ключевыми игроками, многие из которых были лидерами в составе армейского клуба в последние годы. Перечислять нет смысла – слишком много фамилий. Причём многие уходят, а клуб при этом ещё выплачивает компенсацию. При этом слышал об уменьшении бюджета СКА на предстоящий сезон. Где логика?

В команду приходят весьма средние по своему уровню игроки, которые вряд ли смогут на равных бороться с другими клубами, претендующими на Кубок Гагарина. Это значит, что в СКА впервые за долгие годы такая задача не ставится? Роль центрального нападающего, наряду с вратарской, является одной из самых ключевых. Посмотрите, с кем из центров расстались и кого на их места пригласили. Где тут спортивный принцип? Он просто-напросто отсутствует», – цитирует Емелина AllHockey.ru.