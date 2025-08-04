Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не перестаю удивляться, где логика?» Бывший тренер КХЛ раскритиковал селекцию СКА

«Не перестаю удивляться, где логика?» Бывший тренер КХЛ раскритиковал селекцию СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Анатолий Емелин скептически высказался относительно селекции СКА. В межсезонье петербургский клуб сменил главного тренера и расстался с несколькими лидерами.

«Глядя на новости из СКА, не перестаю удивляться. Клуб расстаётся с ключевыми игроками, многие из которых были лидерами в составе армейского клуба в последние годы. Перечислять нет смысла – слишком много фамилий. Причём многие уходят, а клуб при этом ещё выплачивает компенсацию. При этом слышал об уменьшении бюджета СКА на предстоящий сезон. Где логика?

В команду приходят весьма средние по своему уровню игроки, которые вряд ли смогут на равных бороться с другими клубами, претендующими на Кубок Гагарина. Это значит, что в СКА впервые за долгие годы такая задача не ставится? Роль центрального нападающего, наряду с вратарской, является одной из самых ключевых. Посмотрите, с кем из центров расстались и кого на их места пригласили. Где тут спортивный принцип? Он просто-напросто отсутствует», – цитирует Емелина AllHockey.ru.

Материалы по теме
За один день из СКА ушли шесть человек. Что происходит?
За один день из СКА ушли шесть человек. Что происходит?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android