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Нападающие Короткий и Кузьмин тренируются в составе фарм-клуба СКА в ВХЛ

Нападающие Короткий и Кузьмин тренируются в составе фарм-клуба СКА в ВХЛ
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Нападающие Матвей Короткий и Григорий Кузьмин тренируются в составе фарм-клуба СКА в ВХЛ. Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов не взял молодых форвардов для тренировок с основным составом команды.

В прошлом сезоне 19-летний Матвей Короткий дебютировал в КХЛ и провёл 30 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав девять очков — он забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф провёл два матча без очков.

В прошедшем сезоне 22-летний Григорий Кузьмин провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 очко — забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач.

Матвей Короткий

Матвей Короткий

Фото: СКА-ВМФ

Григорий Кузьмин

Григорий Кузьмин

Фото: СКА-ВМФ

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