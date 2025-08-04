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Виктор Козлов — о составе «Салавата Юлаева»: у нас собирается команда возможностей

Виктор Козлов — о составе «Салавата Юлаева»: у нас собирается команда возможностей
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, в каком состоянии после отпуска находятся игроки команды, и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– В каком состоянии подошла команда?
– Ребята в хорошем состоянии, много молодых, которым нужно будет доказывать своё место в составе. Я считаю, что у нас собирается команда возможностей, у которой появится шанс доказать свою состоятельность.

– Какие ожидания от нового сезона?
– Новая команда, практически новый состав, много молодых, так что будет много работы.

– Какие задачи ставите для себя и команды на этот сезон?
– Задачи будет ставить руководство, но у нас у каждого есть свои амбиции и задачи, хотим реализовать свой потенциал, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

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