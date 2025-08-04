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Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил, рассчитывает ли он на Ливо и Хмелевски

Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил, рассчитывает ли он на Ливо и Хмелевски
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об изменениях в составе клуба в межсезонье и ответил на вопрос, рассчитывает ли на легионеров Джоша Ливо и Александра Хмелевски. Уфимский клуб испытывает финансовые трудности и, по информации в СМИ, может расстаться со своими лидерами.

– Вы чувствуете, что в «Салават» сейчас меньше верят?
– Мы фокусируемся на своей работе. У нас есть неплохие молодые ребята, мы смотрим, кто как выглядит.

– Как собираетесь поменять рисунок игры в нынешних условиях?
– Постараемся выдержать тот же самый рисунок. Немного скорректируем, так как не будет некоторых ребят.

– Вы рассчитываете на Ливо и Хмелевского?
– Я исхожу из той ситуации, что мне говорит руководство. Я рассчитываю на тех, кто есть, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

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