Вратарь Антон Худобин прокомментировал завершение игровой карьеры

39-летний российский вратарь Антон Худобин прокомментировал завершение спортивной карьеры и заявил, что пока не определился с местом и временем прощального матча. Сейчас хоккеист живёт в Красноярске и помогает детской школе «Сокол».

«Могу сказать, что с хоккеем ты никогда не закончишь. По одной простой причине: ты будешь жить им. Как игрок я закончил с хоккеем. Пусть я не объявлял это нигде, не говорил, но я закончил. Хоккеем я живу, мне он нравится, это моё призвание. Сейчас ничем в хоккее не занимаюсь, у меня должности никакой нет.

По прощальному матчу были разговоры, но пока я не понимаю, где и как его сделать. Я долго играл в магнитогорском «Металлурге», сейчас живу в Красноярске, сам родом из Усть-Каменогорска, поэтому надо определиться, где это будет», — сказал Худобин в интервью YouTube-каналу «Лёд».

В своём последнем сезоне в КХЛ-2023/2024 Худобин выступал за «Сибирь», а в ВХЛ играл за «Сокол». В марте 2024 года вратарь расторг контракт с «Сибирью», проведя за неё пять матчей.