«Автомобилист» расторг контракты с нападающими Ником Меркли и Владимиром Кузнецовым. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, контракты с хоккеистами расторгнуты по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации. Сообщается, что игроки и в дальнейшем останутся одноклубниками, продолжив карьеру в другой команде. Об их переходе новый клуб объявит в ближайшее время.

Кузнецов дебютировал за «Автомобилист» в сезоне-2017/2018 и с тех пор провёл за команду в КХЛ в общей сложности 114 матчей, отметившись 30 (14+16) набранными очками. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Ник Меркли пополнил состав «Автомобилиста» год назад. В прошлом сезоне на счету канадского легионера 66 матчей в КХЛ и 22 (12+10) очка.