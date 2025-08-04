Как стало известно «Чемпионату», нападающий Ник Меркли подпишет контракт с «Куньлунем». Форвард ранее расторг контракт с «Автомобилистом» по соглашению сторон без выплаты компенсации.

Ник Меркли пополнил состав «Автомобилиста» год назад. В прошлом сезоне на счету канадского легионера 66 матчей в КХЛ и 22 (12+10) очка.

С сезона-2022/2023 28-летний канадский нападающий выступал за минское «Динамо». За два сезона в составе минского клуба он провёл в общей сложности 143 матча, в которых набрал 79 (40+39) очков, в том числе в плей-офф Кубка Гагарина – 11 матчей, 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2».