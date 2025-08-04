Бывший игрок НХЛ и КХЛ назначен исполняющим обязанности главного тренера «Номада»

В связи с переводом Талгата Жайлауова в штаб основной команды «Барыс» исполняющим обязанности главного тренера «Номада» назначен Константин Пушкарёв, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Напомним, 40-летний Пушкарёв выступал за «Барыс» с 2010 по 2018 год. В Национальной хоккейной лиге с 2005 по 2007 года он играл за «Лос-Анджелес Кингз» — 17 матчей, 5 (2+3) очков. Последней командой Константина была румынская «Дунэря». Помимо «Барыса» и сборной Казахстана, на родине Пушкарёв успел поиграть за «Казцинк-Торпедо», «Номад» и «Алматы».

В сезоне-2023/2024 Константин Пушкарёв был ассистентом главного тренера в «Барысе», где помогал Галыму Мамбеталиеву.