«Меньше пить пиво». Дыняк рассказал о том, как поддерживать форму в межсезонье

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк посоветовал не пить пиво, чтобы не набрать вес в межсезонье. Хоккеист рассказал, что начал готовиться к сезону за месяц до начала тренировочных сборов.

«Тесты сдал хорошо, значит, подготовка была правильной. В этом году выбрал нескольких хороших специалистов, которые помогали мне готовиться к сезону. Свою форму оцениваю хорошо, но есть куда расти. Как за лето не заплыть жиром? Меньше пить пиво», – цитирует Дыняка «БИЗНЕС Online».

В прошлом сезоне казанский «Ак Барс» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.