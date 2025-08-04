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«Меньше пить пиво». Дыняк рассказал о том, как поддерживать форму в межсезонье

«Меньше пить пиво». Дыняк рассказал о том, как поддерживать форму в межсезонье
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк посоветовал не пить пиво, чтобы не набрать вес в межсезонье. Хоккеист рассказал, что начал готовиться к сезону за месяц до начала тренировочных сборов.

«Тесты сдал хорошо, значит, подготовка была правильной. В этом году выбрал нескольких хороших специалистов, которые помогали мне готовиться к сезону. Свою форму оцениваю хорошо, но есть куда расти. Как за лето не заплыть жиром? Меньше пить пиво», – цитирует Дыняка «БИЗНЕС Online».

В прошлом сезоне казанский «Ак Барс» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

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