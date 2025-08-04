Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников заявил, что «Салават Юлаев» может не выйти в плей-офф в следующем сезоне КХЛ

Кожевников заявил, что «Салават Юлаев» может не выйти в плей-офф в следующем сезоне КХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Салават Юлаев» может не выйти в плей-офф в следующем сезоне-2025/2026 КХЛ.

«Расторжения в Уфе продолжились и в августе. Если учесть, что летом, скорее, усилились «Сибирь» и «Амур», то по составу «Салават» уже не проходит в кубковую восьмёрку Востока. И пусть на меня за такую оценку хоккейный Башкортостан не обижается. Вся надежда Уфы – на то, что молодёжь не попадёт на синдром второго сезона. Ну и на талант главного тренера Козлова», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

Ранее Кожевников отметил селекцию магнитогорского «Металлурга» в межсезонье.

Материалы по теме
Кожевников назвал клуб КХЛ, который провёл наилучшую селекцию в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android