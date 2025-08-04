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«Металлург» показал предсезонную форму с отсылкой к первому сезону в истории клуба

«Металлург» показал предсезонную форму с отсылкой к первому сезону в истории клуба
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«Металлург» презентовал форму для предсезонных матчей в синем цвете. Комплект станет основным на двух предсезонных турнирах – Кубке Минска в Беларуси и на Мемориале Ромазана.

«2025 год – особенный для «Металлурга». В декабре наш клуб отпразднует 70-летие. Летний игровой комплект отсылает к 1962 году и важному этапу в истории команды. Именно в 1962-м «Металлург» впервые вышел на лёд легендарного стадиона «Малютка».

Во дворе дома на Ленина, 14 простая заводская команда делала первые шаги в большом хоккее, завоёвывала любовь горожан и шаг за шагом пробивала себе путь в элиту», – говорится в сообщении клуба.

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