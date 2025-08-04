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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отпраздновал свадьбу во Франции

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отпраздновал свадьбу во Франции
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отпраздновал свадьбу на юге Франции. Гости гуляли несколько дней, само торжество прошло в минувшую субботу, 2 августа. Женой немецкого хоккеиста стала 29-летняя канадская актриса и модель Селеста Дежарден.

Примечательно, что российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин не смог присутствовать на церемонии из-за отсутствия визы.

Фото: личный архив семьи Драйзайтль

Напомним, «Эдмонтон» в прошлом сезоне второй год подряд проиграл «Флориде Пантерз» в финальной серии плей-офф НХЛ. На счету Драйзайтля 139 (63+76) очков за 93 матча в прошлом сезоне, включая плей-офф. 29-летний хоккеист выступает за «Эдмонтон» с 2014 года.

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